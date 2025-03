cambio al vertice: guidano i muppet 

I Muppet sono i nuovi leader dell’Over. L’is Cortes allunga nei Master e la Fly Divani comanda negli Ultra.

Al comando

Il Cagliari 2007 cade e perde la vetta nell’Over: Ledda, Farris, Basciu e Argese firmano il prestigioso successo della Jupiter sulla ex capolista superata dai Muppet, vittoriosi sulla Crescenzi Sport (3-1). Gli Amatori Capoterra agganciano la terza posizione (e l’Arcade, che non ha disputato la gara con la Pizz’a Manetta) grazie all’8-1 sulla Toti Lounge Bar: in evidenza Pisu e Sellegri (con due triplette), Patrizi e Orofino. Torna al successo la Futura 2000 Villasor nello scontro diretto con i Kaproni. Fadda, Contu, Matta e Lasio replicano alla tripletta di Murgia e consentono ai rossoblù di portarsi in quinta posizione. Continua la rincorsa del Bar Dessì, che batte 5-2 la Termomax ora distante tre lunghezze. Avanzano anche Medilav (6-1 al Real Cocciula, con Lorusso sugli scudi) e il New Bar Mexico (3-1 sull’Aek Kasteddu). Domani si gioca in posticipo Genneruxi-Gli Incisivi.

Leadership confermate

L’Is Cortes consolida la vetta dei Master con il 2-1 nel big match con La Bottega del Sughero. In scia restano gli Amatori Capoterra (1-0 sull’Atletico Uta), mentre la Parafarmacia San Benedetto aggancia il Kalagonis (che ha riposato) al terzo posto, grazie al rotondo 8-0 sulla Cra Regione Sardegna. Vincis, Bortolini e Ordau siglano il 3-2 del Deximu sulla Jasp. Atletico Assemini-4 Mori Samassi si giocherà l’11 marzo.

La capolista degli Ultra Fly Divani fatica ma vince con Gli Incisivi (2-1). Stop a sorpresa del Calasetta Turisport, sconfitto 1-0 dalla Libertas Barumini, mentre il Brancaleone fa cinquina con La Fenice. Finisce 2-2 tra Maracalagonis e Orrolese. Il Cagliari 2020 supera la Lewis Room (2-0), Teddy Boys-Old Boys è il posticipo di stasera.

