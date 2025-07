Cambio al vertice delle fiamme gialle, arriva Urgeghe 

Cambio al vertice del comando provinciale della Guardia di finanza di Oristano. Ieri mattina il colonnello Giancarlo Sulsenti ha passato le consegne al colonnello Antonello Urgeghe durante una cerimonia a cui hanno partecipato il comandante regionale generale di brigata Claudio Bolognese e una rappresentanza di personale dei vari reparti.

Il colonnello Sulsenti, dopo aver tracciato un bilancio del periodo a Oristano ricordando le principali operazioni di servizio, ha voluto ringraziate tutte le istituzioni, le altre forze di polizia ma anche gli enti locali, il mondo professionale e imprenditoriale e ovviamente i finanzieri. «È stata un’esperienza straordinaria, sia umana che professionale. Abbiamo operato quotidianamente per garantire la legalità economico-finanziaria, al fianco delle istituzioni e a tutela dei cittadini e delle imprese oneste». Il nuovo comandante Urgeghe ha espresso soddisfazione per essere stato assegnato a un così prestigioso comando ed ha assicurato il massimo impegno a servizio della legalità. Urgeghe, 54 anni, originario di Caserta, ha frequentato il 90esimo corso d’Accademia poi ha svolto diversi incarichi in vari comandi, è cavaliere della Repubblica.

