Cambio al vertice dell’Arma 

È il maggiore Nadia Gioviale il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Sanluri, che lascia la guida del Nas di Cagliari che ha ricoperto dal 2020. Gioviale, originaria della provincia di Catania, laureata in giurisprudenza, arrivò da Palermo nel 2015, dove svolgeva il ruolo di comandante del Nucleo investigativo del Reparto operativo provinciale, direttamente a Mogoro, come capitano della stazione dell’Arma. L’accoglienza del sindaco Alberto Urpi: «Nei prossimi giorni avremo il piacere di incontrare la nuova comandante in Municipio per i saluti istituzionali. Occasione anche per parlare della nostra città, consapevole che ci aspetta un lavoro importante nella gestione dell’ordine pubblico e di altre problematiche. Benvenuto anche al luogotenente Roberto Ravagnan, da poco anche lui a Sanluri». ( s. r. )

