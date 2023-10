Cambio al vertice della Tossilo, Zacchino al posto di Delitala 

Ha un mandato tecnico a tempo il nuovo consiglio di amministrazione della Tossilo, la società emanazione del consorzio industriale che gestisce la piattaforma dei rifiuti, nominato dall’assemblea (Regione e Comuni) nella riunione di ieri mattina. Il Cda sostituisce quello scaduto, guidato da Antonio Delitala, critico sulla decisione. La nomina arriva alla vigilia dell’udienza di domani, nel tribunale di Oristano, che potrebbe decretare il fallimento della società. Presidente (in rappresentanza della Regione, che ha la maggioranza col 98,2%) è Mario Zacchino, 55 anni, di Sedilo, commissario liquidatore del Consorzio industriale. Verrà affiancato, sempre per la Regione, dall’avvocata Antonella Concas, mentre per i Comuni c’è Albino Sivero, esperto di controllo di gestione, già nel Cda alcuni anni fa. Il nuovo vertice dovrà gestire il riavvio dell’attività nella piattaforma dei rifiuti di Tossilo. «Si deve andare avanti - dice Zacchino - lavoreremo per la ripresa dell'attività. Il percorso è difficile e problematico, ma le premesse sono buone». Dello stesso avviso il sindaco di Borore Tore Ghisu: «Con questo passaggio si darà importanza ai Comuni, che erano stati finora estromessi dal Cda, per riavviare gli impianti e superare le difficoltà». L’ex presidente, Antonio Delitala, lo definisce però un colpo di mano. Dice: «Tutto per favorire delle volontà non certamente di espressione politica».

