Cambio al vertice della Fidas, il presidente è Cesare Pintus 

Un cambio ai vertici per puntare a potenziare l’associazione e aumentare la già ottima quantità di sangue raccolto. Dopo ben 22 anni il fondatore della Fidas Domusnovas Gianluigi Loi passa il testimone a Cesare Pintus, 52 anni, imprenditore, e già tra gli 11 cofondatori dell’associazione.

Originario di Tratalias, infermiere per una vita a Milano dove già nel 1981 fonda quella che diventerà la tutt’ora attiva Associazione sarda donatori di sangue (da subito invia sangue anche nel Sulcis ed in tutta l’isola), Loi prosegue rientrando a Domusnovas dove nel 2002 dà vita a Domusnovas all’Asds Sulcis Iglesiente. Nel 2019 l’associazione diventa Fidas Domusnovas, oggi un gruppo di 270 tesserati che raccogliere una media di 300 sacche all’anno. «Finalmente sono riuscito a passare il testimone, - scherza l’81enne - largo ai giovani ed a nuove idee sul come portare avanti al meglio l’attività. Io resterò a fare da chioccia». Ambizioso il programma del nuovo presidente Cesare Pintus: «Nel nostro piccolo vogliamo assottigliare quel gap di 30 mila sacche di sangue all’anno che la Sardegna è costretta ad importare pur raccogliendone 80 mila. Per farlo occorre attirare più donatori giovani e aumentare fino a 6 le nostre raccolte comunali». Nel nuovo direttivo insieme a Pintus figurano la vice Merizia Siddi, il segretario Stefano Pintus, il tesoriere Riccardo Ledda e il consigliere Marco Manca.

