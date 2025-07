Cambio al Rotary, la campana passa da Caredda a Tatti 

Antonella Tatti è la 51esima presidente del Rotary Club di Nuoro. Tatti succede a Marcello Caredda. Domenica si è tenuta la cerimonia con il passaggio della campana all'hotel ristorante Su Gologone di Oliena. Presenti i soci con consorti, numerosi presidenti dei Rotary Club della Sardegna, alte cariche distrettuali rotariane, segretari, tesorieri e assistenti entranti e uscenti per l'annata 2025-2026, ma anche il sindaco della città di Nuoro Emiliano Fenu, l'assessora Mariangela Crabolu, il comandante della compagnia dei carabinieri di Nuoro Giuseppe Pischedda (in rappresentanza del comandante provinciale), le presidenti Fidapa e Lions. Oltre a loro, le ragazze dello scambio giovani del Rotary, a cui è stato consegnato un attestato per l'impegno da ambasciatrici.

È stato presentato il resoconto del lavoro svolto nella stagione 2024-2025. Emergono due dati in particolare: per il restauro della parrocchiale di Sant'Andrea apostolo a Orani si è riusciti a racimolare circa 10mila euro, e per la giornata di donazione del sangue al San Francesco sono stati ben 20 i donatori. La neo presidente, Tatti, ha invitato i soci a «proseguire nell'impegno verso il prossimo secondo i valori rotariani, alla cooperazione e all'unione».

