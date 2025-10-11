Cambio ai vertici della Somica 

Cambio della guardia alla guida dalla Somica, la municipalizzata del Comune di Carbonia. L’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Morittu ha deciso che a guidare la società sarà Simone Rivano, 51 anni, originario di Carloforte. Ha ufficialmente preso il posto di Nicola Collu, che è stato amministratore unico della municipalizzata a partire dal 2022.

Le novità

Simone Rivano è anche amministratore unico della Domusnovas Servizi, direttore del Consorzio industriale del Medio Campidano Villacidrese e, sino al 2022, è stato direttore della Proservice Spa. Oltre alla sua nomina è stato deciso anche il rinnovo del collegio dei revisori. «Già in luglio con l’approvazione del bilancio della società – precisa il sindaco Pietro Morittu – si era deciso di procedere a un rinnovo dei vertici per un processo di rotazione: ringraziamo Nicola Collu e i revisori per l’importante lavoro svolto in questi anni e salutiamo l’arrivo dei nuovi vertici scelti anche col mandato di definire e aggiornare l’assetto societario e il completamento delle procedure di selezione e potenziamento del personale». Il sindaco fa riferimento al concorso tanto atteso per l’assunzione di 17 persone a tempo indeterminato il cui bando dovrebbe ormai essere imminente, lo stesso sindaco nei giorni scorsi, infatti, ha annunciato che entro fine ottobre sarà pubblicato.

Fine mandato

Che il bando sia imminente lo conferma lo stesso amministratore uscente: «Prendo atto delle decisioni assunte dall’esecutivo che ha deciso di nominare un nuovo amministratore, – dice - lascio l’incarico confortato da una serie di risultati positivi conseguiti anche in questi ultimi mesi, soprattutto essere riuscito a dare un’accelerata al concorso tanto atteso per l’integrazione dell’organico in sofferenza da tempo e per il quale sono in attesa di risposte decine di aspiranti lavoratori. Abbiamo superato tutti gli intoppi burocratici». Nel frattempo in città sono in corso anche le assunzioni nei cantieri finanziati grazie al bando Lavoras ma, in quel caso, si tratta di assunzioni a tempo determinato per l’avvio di cantieri comunali che nulla hanno a che fare con Somica. «Nel frattempo con la preziosa forza lavoro della Municipalizzata – continua – abbiamo risolto il problema del riavvio nel cimitero di Medadeddu del servizio della vettura speciale per anziani e disabili e abbiamo anche risolto i problemi che avevano fermato le case dell’acqua che annoverano tantissimi utenti».

