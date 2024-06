Cambio ai vertici del Poligono, Cipelletti al posto di Marzinotto 

Dopo tre anni il generale di brigata aerea Davide Marzinotto, 52 anni, lascia il comando aeronautica militare e del poligono sperimentale interforze di Quirra.

Da ieri alla guida di Camras e Pisq è arrivato il generale di brigata aerea Davide Cipelletti (51). La cerimonia del cambio al vertice nel poligono di Perdasdefogu è avvenuta alla presenza del generale Luca Goretti, capo di stato maggiore, del delegato per la Regione Salvatore Corrias, delle autorità civili e militari e dei sindaci del territorio. «Grande emozione e orgoglio che mi pervadono al termine di questa esperienza unica e entusiasmante – ha detto Marzinotto – in questi tre anni ho cercato di continuare il lavoro svolto dai miei predecessori. Affettuoso in bocca al lupo al generale Davide Cipelletti. Lascio la Sardegna portando con me la fierezza e l’autenticità della sua gente».

Marzinotto ha infine ha augurato un buon lavoro al nuovo comandante. «Sono grato per le sfide che mi attendono e per cogliere le opportunità che si presenteranno. Il Pisq è un eccellenza che agisce a livello internazionale – ha spiegato Cipelletti, ringraziando il comandante uscente – iniziamo da oggi a lavorare tutti insieme per essere artefici del nostro successo».

