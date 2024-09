Cambio ai vertici dei Carabinieri,  il maggiore Dente guiderà la Compagnia 

Novità al comando provinciale dei carabinieri di Oristano. Nei giorni scorsi il tenente colonnello Paolo Montorsi ha lasciato la guida della Compagnia per andare a coordinare il Reparto operativo in sostituzione del tenente colonnello Pietro Bucolo, al momento impegnato in una delicata missione internazionale in Libano. Da novembre assumerà l’incarico di Capo sezione operazioni e informazioni del Comando Legione Sicilia.

La Compagnia di Oristano invece è passata sotto il comando del maggiore Sabino Dente, proveniente dal Nucleo investigativo di Bergamo. In precedenza è stato al terzo reggimento Milano, ha guidato il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pavia; la Compagnia di Cammarata (Agrigento). Il comandante provinciale Steven Chenet, nei giorni scorsi durante la visita del prefetto Salvatore Angieri, ha ufficializzato i nuovi incarichi.

