Cambio a Saipem, Castagna direttore 

Cambio al vertice dell’Intermare di Arbatax. Alessandro Castagna è il successore di Saverio Pastore. Il passaggio di consegne è avvenuto nei giorni scorsi. Entrambi i manager sono stati accolti in Comune dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, e dai suoi fedelissimi di maggioranza. Lo storico stabilimento di via Lungomare, dove le prime lavorazioni risalgono al 1972, dà lavoro a centinaia di figure professionali, tra personale diretto e indiretto.

«L’incontro - spiega il sindaco - non è stato solo un cordiale scambio di saluti, ma anche un momento significativo per condividere con la Giunta comunale il piano industriale dell’azienda». Di recente Saipem ha ottenuto il rinnovo della concessione in area portuale fino al 2036 e ha un portafoglio commesse che si è irrobustito parecchio rispetto a qualche tempo fa in cui lo stabilimento attraversava un periodo critico.

«La visita ha offerto l’opportunità di discutere tutti gli aspetti legati allo sviluppo del territorio. La nosta amministrazione - aggiunge Ladu - è impegnata nel sostenere e rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e nel creare nuove opportunità lavorative per i cittadini». Il sindaco benedice la presenza del colosso Saipem: «Riconosciamo il valore e l’importanza di aziende come Saipem, pilastri del nostro panorama economico e occupazionale. Continueremo a lavorare insieme per lo sviluppo e il benessere della nostra comunità. Desideriamo esprimere il nostro caloroso benvenuto al direttore Alessandro Castagna, augurandogli successo nel suo nuovo incarico, e ringraziamo Saverio Pastore per il suo prezioso contributo».

