Cambiare per non morire: «Dagli elettrodomestici ai panini in franchising»  

Non chiamatelo imprenditore. Non che si offenda. Ma Luigi Anedda, 68 anni, cagliaritano doc, categoria «bottegai che si danno da fare», dice di sé (con ironia), ha applicato il darwinismo alla professione. Metamorfosi della sopravvivenza. Una ricetta di successo, come le sue attività. Nel 1985, al civico 23 del Corso, aveva aperto un negozio di elettrodomestici e ricambi. Funzionava? «Direi di sì». Poi Massimo Zedda decise di pedonalizzare la strada. «Ma non lo diceva. Sennonché un giorno, durante una delle tante riunioni, gli scappò che lì le macchine non sarebbero più passate».

Anedda capì subito che con l’elettrodomestico sottobraccio non era fattibile. La condanna alla chiusura scritta. Quindi «la decisione di cambiare». Anzi, di raddoppiare. Era il 2016. La merce per la casa «spostata in via Abruzzi» e nel Corso (insieme al socio Fabio Marcias) l’arrivo dei panini. «Farli ci sembrava facile, anche se poi così non è». In ogni caso, non una sfida qualunque: l’imprenditore e l’amico portano a Cagliari la catena sivigliana “100 Montaditos”. E siccome non si è illuminati solo per una cosa, Anedda assume tra gli altri Khadim Bamba Mbaye, appena maggiorenne, arrivato dal Senegal a dieci anni «per raggiungere la famiglia». Primo contratto da lavapiatti. Oggi Mbaye è il direttore del locale. ( al. car. )

