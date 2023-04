«Cambiare la lingua fa male» 

Allora, entrando nel cuore della questione, faccio un esempio Magistrale. Il Verbo della parola dell’uomo - sin dal tempo dei tempi - è maschile e maschili sono (a parte il participio passato e il gerundivo che sono declinabili) e lo sono, davvero, tutte le voci del Verbo: infinito, gerundio, participio presente ecc... ecc... In virtù dell’enunciato, dunque, possiamo stare tranquilli su tutto. Inoltre, la parola “Presidente” è, grammaticalmente, maschile e, quindi, postula maschile e si deve premettere l’articolo maschile: il Presidente, non la Presidente! La presidentessa, poi, va bene solo per gli ignoranti e per quelli che ignorano l’etimologia e la parola carnale, rossa e diretta. In effetti, presidentessa non vuol dire niente: a stento evoca, malamente, il Verbo presiedere!

Questa, comunque, non è la sede per discutere perché “stella” è femminile e “cielo” è maschile, almeno in italiano! Epperò è pure giusto che il femminismo discuta di femminismo e non di linguistica dannosa e senza fondamenti: confondendo e inquinando e, politicizzando, malamente, il discorso sano del mondo.

Il concetto linguistico da afferrare, da carpire e da apprendere, è questo. In una lingua, se un sostantivo è maschile da centinaia di anni, per il momento, è giusto ed è meglio che rimanga maschile e viceversa! Cambiare genere, ex abrupto, all’improvviso, fa male all'anima e alla coscienza del parlante e, forse, non solo! Ed è questa una questione psicomusicale, non di poco conto. Se l’acqua è femminile lasciamola femminile e se il fuoco è maschile lasciamolo maschile.

Prendiamo la sesta domanda: «Lamentano in tanti, stiamo “storpiando” la lingua italiana».

E purtroppo è vero e ce ne dobbiamo rendere conto: proviamoci!!!

Quindi, aveva e ha ragione il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e hanno torto i TG, quando dicono “la Presidente” del Consiglio, in quanto, alla coscienza dell’ascoltatore o dell’ascoltatrice, l’articolo femminile sminuisce e minimizza l’evocazione storica della parola, la persona drammatica e il dramma madre del momento, fabula in “atto”: presiedere veramente! In sostanza, il participio presente di presièdere, grammaticalmente “presidente”, è un sostantivo maschile da millenni: rispettiamolo, allora! E voi, femmine femministe, tutte quante, cercate di fare il Presidente con le palle e non solo il parlante con la vescica dolente saccente.

Se, grazie alla storia, un domani, avessimo il Presidente della Repubblica donna - donna domina - anche costituzionalmente sarà considerata e contemplata Presidente della Repubblica italiana con l’articolo il, in e anche, a livello planetario e mondiale!

Lo stesso si dica per tutte le altre voci bislacche, “sindaca” in testa. Sindaco è una parola molto seria e vuol dire, addirittura, “con la giustizia”: dal greco “sun dike”: “compagno” della giustizia.

La mai nata forma “sindaca” (graffio all'anima di musico o di poeta o a mente di buon senso), stride anche agli insetti, ai vegetali sotto il cielo e ai minerali sin dalle fucine delle stelle fuèntes lughèntes: fuggenti lucenti. E non parliamo della forma sgorbio, storpio, di ogni rumore: “assessora”: nota strìdula, senza colore e fuori scala e tonalità e stecca steccante e, quindi, vermicello biascicatore, roditore da steccato sgangherato, solo convegno di tarli e di Carli e di Carle, ciarle ciarlanti. Facciamo, dunque, gli uomini con le palle sonanti e le donne con gli uteri pensanti e sognanti e non giammai le persone con la vescica troppo piena e lo ripeto sulla mia parola!

A mezzus bìdere: arrivederci migliorati! E faghidemìlu ischìre: e fàtemelo sapere.

