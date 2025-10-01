«Cambiare il percorso sarebbe un errore per tutta la mobilità» 

«Sarebbe un errore», taglia corto Italo Meloni, docente di Pianificazione dei Trasporti all’università di Cagliari. «Modificare adesso il tragitto della metropolitana, anticipando il capolinea e non portandolo in piazza Matteotti è una scelta trasportistica sbagliata che non prende in esame la più ampia visione di mobilità che sta dietro la scelto della metrotranvia». Perché? «In piazza Matteotti non ci sarebbero “rotture di carico”», il processo che indica lo “scarico e il carico” dei passeggeri, «che invece ci sarebbe se in viale Diaz o in via Stazione Vecchia si realizzasse il capolinea. Lì i passeggeri sarebbero costretti a scendere dalla metro e salire su un bus per arrivare in piazza Matteotti». «Per questi motivi i lavori vanno portati a compimento così come previsto nel progetto originario approvato. Rimetterlo in discussione adesso, anche alla luce dei tanti disagi che la città sopporta in prospettiva futura, sarebbe una beffa. La metropolitana di superficie è solo il primo tassello di una visione più ampia sulla mobilità sostenibile e questa linea, Repubblica-Matteotti, è la prima che si cerca di realizzare all’interno della città. Abbiamo già perso i fondi per il collegamento con Quartu, è in bilico il progetto per portare la metro al Poetto. Non perdiamo anche questa occasione». ( ma. mad. )

