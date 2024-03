Cambiano volto sei aree verdi, dal centro al mare 

Sei aree verdi del centro di Tortolì e di Arbatax saranno rimesse a nuovo. Oggetto di un restyling dettagliato nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta Ladu. Le somme a disposizione delle casse comunali per abbellire e rigenerare alcune aree della cittadina sono 100 mila euro di fondi regionali. Ecco gli interventi previsti: in piazza Fralocci si aggiungeranno altre due piante di olivo a quelle già presenti. Saranno anche messe a dimora essenze e ripristinate le aiuole. Nell'area verde al lato del palazzo comunale sarà rimossa la siepe per rendere libero il passaggio dei pedoni, riqualificato il manto erboso e abbattuto un albero. Al lato di via Garibaldi si rimetterà a nuovo l'erbetta. In piazzetta Serpi saranno posizionate fioriere in corten con piantine di alloro. Ad Arbatax in piazza Colombo e piazza Caduti verranno rimosse le essenze non in linea con le piante esistenti. «Sono spazi importanti della vita quotidiana – si legge nel progetto – molto frequentate dalla popolazione, e la scelta di concentrarsi su questa aree ha come obiettivo, la riqualificazione dell’assetto visivo e del comfort urbano». Il prossimo step, a breve, sarà l'appalto dei lavori con la procedura di affidamento diretto previsto dalla determina.

