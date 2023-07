Cambiano le regole per gli influencer 

ROMA. La trasparenza e la riconoscibilità dei messaggi pubblicitari, la tutela dei minori, il divieto di messaggi discriminatori e di hate speech: sono alcune delle regole del Testo unico dei servizi di media audiovisivi cui dovranno attenersi anche gli influencer.

È l'obiettivo della consultazione pubblica approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: il presupposto è che influencer, vlogger, streamer, creator, producono e diffondono contenuti tramite web e social e quindi sono assimilabili alle emittenti tv. Primo passo della consultazione, che durerà 60 giorni e coinvolgerà tutti i soggetti interessati, sarà definire i parametri - ricavi, contatti, engagement, quantità di contenuti messi a disposizione degli utenti. Tra gli obblighi previsti dalla legge, per esempio, l'iscrizione al Roc (il Registro operatori della comunicazione), la Scia (la segnalazione certificata di inizio attività). L'Agcom varerà delle Linee guida. In base a stime recenti, gli influencer in Italia sono 350mila. Nel 2022 il giro d'affari sui social è stato di 308 milioni e quest'anno salirà a 348 milioni (+13%), ma la situazione varia a seconda della piattaforma.

