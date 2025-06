Cambiano i prof, la rivolta dei genitori  

A un anno dall’esame, costretti a riniziare da zero con nuovi professori e metodi di insegnamento. Uno dei primi effetti del dimensionamento scolastico, deciso dall’amministrazione, che ha coinvolto la scuola media Ugo Foscolo, l’Istituto Comprensivo Via Stoccolma e il XVII Circolo Didattico, rischia di impattare con decisione sugli studenti di via Talete.

Dal prossimo 1° settembre il plesso non farà più parte della scuola media Foscolo e sarà annesso al nuovo Istituto Comprensivo via Castiglione. Questo significherà, per le classi 1I, 2I, 1L e 2L, la perdita della continuità didattica con quasi tutti i docenti. Una notizia che ha scatenato la preoccupazione dei genitori, espressa in una lettera indirizzata al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Cagliari, Peppino Loddo, e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani.

La lettera

«Siamo consapevoli che i processi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche rispondono a necessità gestionali e normative, ma non possiamo non esprimere profonda preoccupazione per le ricadute che tale cambiamento avrà sull’esperienza scolastica dei nostri figli», si legge nella lettera. «Gli alunni, che in questi anni hanno costruito un rapporto educativo fondato sulla fiducia, l’ascolto e la conoscenza reciproca, si troveranno privati di ogni riferimento, in un momento in cui avrebbero bisogno di stabilità per affrontare la preparazione verso l’esame di terza».

Continuità didattica

Alla luce di ciò, l’appello è quello di «esplorare ogni possibilità per salvaguardare almeno parzialmente la continuità con alcuni docenti. Ore residue in materie fondamentali come Lettere, Matematica e Tecnologia, potrebbero essere assegnate a docenti già in servizio presso il plesso. L’assegnazione rappresenterebbe un atto di responsabilità e attenzione concreta verso il benessere e il diritto allo studio dei nostri figli».

L’ufficio scolastico

Il dirigente dell’Usp Peppino Loddo non chiude le porte, anche se la costruzione delle cattedre dipende da criteri precisi. «Preso atto di questo bisogno, se ci saranno le condizioni si cercherà di restituire in parte la continuità didattica, consentendo ai docenti di lavorare ancora in via Talete», spiega Loddo. «Ma senza scompaginare altre cattedre costituite in organico di diritto e ledere i diritti di altre persone». Per il direttore dell’Usr Francesco Feliziani «la continuità didattica è un auspicio ma non un diritto, a volte queste situazioni si creano per motivi non connessi al dimensionamento scolastico. I posti si mantengono nel momento in cui ci sono le condizioni, talvolta bisogna gestire la soprannumerarietà».

