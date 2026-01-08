VaiOnline
San Sperate.
09 gennaio 2026 alle 00:13

Cambiano diversi sensi unici con nuovi divieti di sosta 

Nuove regole per la viabilità a San Sperate. Il Comune ha disposto una serie di modifiche alla circolazione in diverse strade. In alcuni casi sono interventi attesi, in altri sembrano invece “legare” con le modifiche degli ultimi sei mesi.

Il provvedimento introduce nuovi sensi unici in via Giardini, nel tratto tra via Concordia e via Decimo, in via Campidano, via Biasi, via Karalis e via Amsicora. Cambia anche il senso di marcia nel vico I Monastir, dove si entrerà da via dell’Argine e si uscirà verso via Monastir. In tutte le nuove immissioni è previsto l’obbligo di stop e precedenza.

Accanto ai sensi unici, l’ordinanza prevede l’istituzione di stalli di sosta in alcune strade e nuovi divieti di parcheggio. In particolare, sarà vietata la sosta sul lato sinistro di via San Sebastiano e sul lato destro di via De Nicola, in direzione Santa Suja.

Le modifiche arrivano su disposizioni della Giunta. Ai guidatori sansperatini il compito di prestare attenzione alla nuova segnaletica. In questi giorni è chiusa anche via Monastir per lavori sui collettori idrici intanto. La strada, nel tratto interessato, resta chiusa al traffico fino al 17 gennaio, tutti i giorni per 24 ore al giorno. Attivati, sempre nella stessa via, anche i divieti di sosta per consentire agli operai i lavori previsti.

