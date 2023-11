«Cambiamento climatico, nel 2050 l’Isola ostaggio di siccità e nubifragi»  

«Sono gli agricoltori, prima di noi cittadini, a percepire ciò che sta accadendo col cambiamento climatico» .

Una presa d’atto recente.

«Non è così. Dieci anni fa, durante una nostra indagine, abbiamo visto che il 90% degli agricoltori intervistati già ne denunciava gli effetti, e tanti avevano addirittura modificato il sistema di coltivazione».

Per esempio?

«Cambiando le specie coltivate, le epoche di semina e di raccolta, le dosi di irrigazione. Chi lavora la terra cerca di trovare soluzioni e sino a un certo punto ci riesce, quando però arrivano eventi estremi, che sia un’alluvione o un lunghissimo periodo di siccità, perde tutto».

Pier Paolo Roggero, già direttore del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, è uno dei componenti del comitato scientifico (c’è anche l’Ateneo di Cagliari) che nel 2019 ha messo a punto con l’assessorato all’Ambiente il programma della “Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico” per l’agricoltura, le foreste, le risorse idriche e i rischi idrogeologici del territorio.

La Sardegna è stata tra le prime regioni in Italia a dotarsi di un piano; una strategia, appunto, che parte dalle proiezioni climatiche attese nell’Isola da qui al 2050.

Dunque, cosa ci aspetta?

«Assisteremo a un generale incremento delle temperature, sia nei valori medi che in quelli estremi; a una generale riduzione del numero di giorni piovosi su scala annuale, ma con un aumento della frequenza di precipitazioni a elevata intensità; e quindi a eventi meteorologici estremi: nubifragi, ondate di calore e siccità più prolungate».

Questo cosa comporterà nelle nostre campagne?

«Saranno necessarie soluzioni di adattamento, per esempio nuove infrastrutture per l’irrigazione che aiutino l’agricoltura a gestire l’acqua in maniera più efficiente, tecniche innovative di agricoltura di precisione e sistemi colturali più sostenibili».

La Regione è in grado di sostenere e guidare questo adattamento?

«Lo studio ha dimostrato che la Sardegna ha una modesta capacità di adattamento per diverse ragioni: intanto ha una struttura regionale mediamente debole, in media un basso livello di istruzione, pochi laureati anche nella pubblica amministrazione, poca tecnologia e un faticoso ricambio generazionale. Però qualche azienda ha fatto, o sta facendo, da sé».

Un esempio?

«Arborea, oltre il 90% del latte della Sardegna viene da lì. Fino a 20 anni fa le stalle erano costruite alla vecchia maniera, poi pian piano gli allevatori hanno capito che occorreva modificare la struttura per garantire maggiore aerazione, dotandole oltretutto di ventole e doccette. Ci si è resi conto, insomma, che le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti, condizioni che fanno soffrire molto le vacche da latte, con conseguenti problemi di benessere animale e di produzione».

Interventi del genere hanno costi non indifferenti.

«Per questo è molto importante imparare a percepire il cambiamento, agire prima di vederne gli effetti. Gli agricoltori sono sensibili, vedono coi loro occhi le conseguenze del cambiamento climatico e sanno a cosa stiamo andando incontro. Ma occorre rafforzare i servizi di supporto tecnico-scientifico per metterli nelle condizioni di fare le scelte più appropriate con largo anticipo rispetto all’impatto atteso».

Che cosa risponde a chi nega il cambiamento climatico? Dopotutto, è la tesi che più viene usata, abbiamo sempre visto periodi di siccità e anche alluvioni.

«Attenzione, non si deve confondere il clima con il tempo meteorologico. Quest’ultimo varia di anno in anno, di stagione in stagione; ma il fatto che un’annata sia più calda o più fredda non fa il clima che è invece la media annuale della temperatura di almeno un trentennio. Un dato astratto e che non viene percepito facilmente; ma è quello che sta cambiando, e in maniera veloce».

