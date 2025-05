Cambiamento climatico, la laguna diventa laboratorio 

L’obiettivo era testare soluzioni per la conservazione e il ripristino delle zone umide e favorire l’adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici. Ieri a Terralba, nella laguna di Marceddì, sono arrivati oltre venti ricercatori dall’Università di Valencia e Malaga e dall’Istituto greco per le Wetlands. L’occasione era il meeting dei partner del Consorzio Wetland4Change, progetto attivo da gennaio 2024 e finanziato dall'Unione Europea. La laguna si conferma quindi un laboratorio naturale per sperimentare soluzioni basate sulla natura, con l’obiettivo di promuovere un modello di gestione integrata delle zone umide in chiave climatica e sostenibile. Ieri nella laguna ci sono state diverse dimostrazioni pratiche sulle capacità di stoccaggio del sequestro del carbonio in eccesso, principale causa del cambiamento climatico. La fondazione Medsea ha effettuato anche una dimostrazione delle nuove paratoie, infrastrutture che consentono una gestione intelligente dei flussi idrici per la regolazione delle inondazioni, a protezione degli stock della pesca. «Le zone umide rappresentano un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici - spiega Manuela Puddu, referente del progetto - Stiamo sviluppando modelli avanzati per quantificare scientificamente la capacità di questi ecosistemi di assorbire il carbonio e mitigare il rischio di inondazioni costiere». ( s.p. )

