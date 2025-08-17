VaiOnline
Oristano
18 agosto 2025 alle 00:16

Cambiamento climatico, dibattito al Sancti Antoni 

Con un dibattito sul cambiamento climatico con lo scienziato del Cnr Antonello Pasini e la giornalista Stefania Divertito e, a seguire, l’incontro con le scrittrici Bibbiana Cau (suo il libro rivelazione dell’estate, “La levatrice”) e Francesca Spanu, si apre domani alle 21 a Oristano al chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni la quarta edizione del Propagazioni festival. “Sull’orlo del vulcano” è il tema della manifestazione organizzata dall’associazione Heuristic che si terrà nei giorni successivi anche ad Arborea e Mandriola.

