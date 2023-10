Cambiamenti climatici, venerdì corteo 

Venerdì Fridays for future Italia protesterà in tutta Italia e a Cagliari celebrerà «il funerale della Sardegna».

Il corteo funebre partirà alle 16 da viale Trento 69, di fronte al palazzo della Regione, e si concluderà sotto il Consiglio Regionale, in via Roma, 25.

«La Sardegna e l'Italia», si legge in un documento, «sono a un nuovo capitolo della storia climatica: incendi, ondate di calore, siccità, alberi sradicati e serre distrutte dal vento, chicchi di grandine come palle da tennis e alluvioni. È il capitolo della devastazione, che rende l'azione collettiva indispensabile. Un governo che, all'indomani della catastrofe, nega ogni correlazione tra fenomeni estremi e crisi climatica, è un governo negazionista. E per questo inadeguato a indicare risposte per prevenire i peggiori scenari prospettati dalla scienza climatica. Idem per quanto riguarda la Giunta Regionale».

La prima causa dell'aumento delle temperature, e di conseguenza dei fenomeni climatici estremi, sono i combustibili fossili, su cui l'Italia, e la Regione, continua a investire. La Sardegna è la regione con la maggior quantità di emissioni pro-capite per colpa delle due centrali a carbone ancora attive (Portovesme a Portoscuso e Fiume Santo a Porto Torres), della Sarlux che brucia gli scarti di raffinazione del petrolio della Saras. Solo un 25% dell'elettricità sarda proviene da fonti rinnovabili.

