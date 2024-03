Cambiamenti climatici, un dibattito a Cagliari 

Con il convegno “Il ciclo dell’acqua, uso sostenibile e razionale della risorsa idrica in Sardegna. L’impatto dei cambiamenti climatici”, Cagliari celebra la giornata mondiale dedicata all’acqua e alla sua importanza per la vita. Organizzato dall’associazione dottori in agraria e forestali della Sardegna in collaborazione con il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, l’appuntamento è oggi alle 9 a Palazzo Tirso a Cagliari.

Il World Water Day, promosso nel 1992 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, è nato per ricordare l'importanza dell’acqua: un bene prezioso, di disponibilità limitata, troppo spesso dato per scontato ma che dobbiamo imparare a preservare, tutelare e valorizzare in maniera razionale e sostenibile. L’incontro è l'occasione per un dibattito di confronto sugli scenari e sulle prospettive dell'utilizzo dell’acqua per la sicurezza e la sovranità alimentare, tema di stretta attualità viste le restrizioni idriche che la Sardegna in particolare sta subendo. Dopo gli interventi del presidente del Cbsm, Efisio Perra e di quello dei dottori in agraria e forestali della Sardegna, Roberto Accossu, che insieme presenteranno il convegno, si entrerà nel vivo del convegno, chiuderà l’incontro una tavola rotonda moderata dalla giornalista Eleonora Bullegas a cui parteciperanno anche le associazioni di categoria locali.

