Cambiamenti climatici, il Comune punta sulla forestazione urbana 

Quartu punta su forestazione urbana e comunità energetiche nella lotta ai cambiamenti climatici. Due progetti messi in campo dal Comune, insieme all’adesione al Patto dei sindaci e al protocollo d’intesa firmato con la Regione - prima esperienza pilota nell’Isola - sino al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima a cui si sta lavorando. Tutti temi al centro dell’incontro pubblico svolto in Municipio mercoledì sera insieme a una rappresentanza della direzione generale dell’assessorato all’Ambiente.

L’obiettivo del Comune è approvare il Paesc all’inizio del prossimo anno. Ma soprattutto concretizzare il progetto di forestazione urbana per cui ha già ottenuto un finanziamento di quasi 300mila euro. Un intervento che si concentra nella zona sud-est del centro urbano e nella prima parte del litorale. «Tramite la piantumazione di specie autoctone si punta a rinforzare gli ecosistemi naturali e creare nuovi spazi verdi sostenibili», spiega il vicesindaco Tore Sanna. L’intervento è stato progettato, approvato e appaltato, e i lavori dovrebbero partire a giorni. E poi ci sono le comunità energetiche in progettazione: in questo caso si punta su viale della Musica e Sa Serrixedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA