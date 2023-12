Cambiamenti climatici, documentario sull’Isola 

“Giambos climaticos, sa terra in tuona”: è il titolo di un documentario in lingua sarda che sarà trasmesso da Rai Sardegna oggi alle 10. È dedicato ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento all’Isola. È curato da Luca Pinna, giornalista e regista da sempre sensibile alle tematiche ambientali. Il tema viene affrontato attraverso una serie di interviste in lingua sarda. Un secondo documentario, che affronterà le stesse problematiche, sarà trasmesso domenica prossima, sempre su Rai Sardegna, alle 10.