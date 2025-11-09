Cambia l’illuminazione esterna a San Simplicio 

A prova del critico d’arte, Vittorio Sgarbi, che, qualche anno fa, era insorto contro i lampioni posizionati sul sagrato, la basilica minore di San Simplicio sarà illuminata per esaltarne lo splendore romanico. Dopo gli interventi per alleggerire l’impatto dell’impianto di illuminazione all’interno della chiesa, imposti dalla Soprintendenza di Sassari e Nuoro, proseguono i lavori di valorizzazione della basilica dedicata al patrono di Olbia. Eliminati i cavi elettrici in bella vista tra i graniti, i fari da giardino e le applique finto barocco, la Soprintendenza ha autorizzato la posa di un nuovo impianto di illuminazione esterna a terra che faccia splendere il luogo di culto dalle fondamenta. Nel progetto, inoltre, è prevista la sostituzione degli infissi della trifora posta sulla facciata. Ora chiusa con un vetro fisso e opaco, la finestra medievale sarà dotata di un infisso apribile e più sicuro che garantisca un sistema di aerazione salubre per la struttura. Ad annunciarlo ieri, il parroco della basilica, don Antonio Tamponi, nel corso di un convegno organizzato dall’associazione Amici della biblioteca simpliciana su “San Simplicio: la struttura dall’origine a oggi” durante il quale sono stati illustrati i nuovi studi sulle fasi di costruzione della chiesa. (t. c.)

