Cambia la viabilità per la gara di atletica 

Cambia la viabilità in via Nazionale, dove domenica prossima è in programma “La marcia torna al centro”, manifestazione di atletica leggera promossa dall'asd Olympia e valida per il campionato sardo di marcia su strada Fidal 2023.

Nella principale via del paese è stato ricavato un circuito perfettamente pianeggiante che, per questioni logistiche e di sicurezza, sarà chiuso al traffico dalle 8.30 alle 13.

Gli incroci interessati dal blocco stradale sono in via Stazione, via Foscolo, via Pascoli, via Repubblica, via Carducci, via Roma e S'Osteria, con la possibilità di scendere per via Ortu/Fluminera.

«Cominceremo con le gare dei bambini, cercando di creare meno disagi possibili agli automobilisti. Prevediamo che le gare si concludano attorno a mezzogiorno», afferma Angelo Salis, presidente Olympia.

Gli esordienti affronteranno distanze più corte, mentre le categorie agonistiche che lotteranno per i titoli regionali di marcia su strada gareggeranno su distanze tra i 2 e i 5 chilometri. Saranno presenti atleti provenienti da tutta la Sardegna.«La manifestazione ha per obiettivo il rilancio di una disciplina che ha portato tantissime medaglie all'atletica italiana», concludono gli organizzatori. (m. me.)