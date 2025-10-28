Cambia la viabilità per dar spazio ai lavori di posa della fibra ottica 

Ha preso il via, ieri, il cantiere con il quale la Edil.Sar effettuerà l’ultimo lotto di lavori consistenti nella posa della fibra ottica in varie zone di Domusnovas ed anche fuori dall’abitato.

Il cantiere, finanziato da fondi Pnrr, durerà un mese e comporterà inevitabili disagi soprattutto alla circolazione dei veicoli, a causa di scavi, interventi sui sottoservizi e ripristini stradali. «È l’ultimo step con il quale verrà completata l’infrastrutturazione digitale del nostro territorio ed il collegamento della fibra ottica a tutte le utenze del paese», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba. Per poter realizzare i lavori sicurezza la ditta ha richiesto una corposa serie di modifiche alla circolazione stradale disciplinate da un’ordinanza che per un mese contemplerà l’istituzione provvisoria di molteplici divieti di sosta e fermata, di transito e restringimenti della carreggiata.

Prescrizioni che di volta in volta verranno segnalate con appositi avvisi e che riguarderanno (sempre dalle 7.30 alle 17.30) via Stazione, la località Bingia Manna (sulla provinciale 86), le vie Azuni e Cagliari, corso Repubblica, via XXV Aprile, Amsicora e Volta.

