27 febbraio 2026 alle 00:43

Cambia la viabilità nella costa per il passaggio dei ciclisti 

Sarà un venerdì di passione per gli automobilisti che transiteranno nelle strade della costa. Il Giro di Sardegna passerà oggi – alle 11.15 – anche in città in un percorso che comprende viale Lungomare Golfo di Quartu, viale Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra la rotatoria di Margine Rosso e la rotatoria di via Marco Polo e la strada provinciale 17. La Polizia locale ha previsto una serie di modifiche alla viabilità. Sarà chiuso il traffico a partire da trenta minuti prima del passaggio del veicolo con il cartello mobile Inizio gara ciclistica e per i trenta minuti successivi al passaggio del veicolo con il segnale di Fine gara ciclistica, e comunque per il tempo necessario al passaggio di tutti gli atleti ritenuti in corsa in entrambi i sensi di marcia di viale Lungomare Golfo di Quartu, nel tratto compreso tra il confine del territorio del Comune di Cagliari, all’altezza dello stabilimento dei Carabinieri, e la rotatoria di Margine Rosso, nonché in entrambe le direzioni di marcia di viale Leonardo da Vinci, dalla rotatoria di Margine Rosso sino alla rotatoria di via Marco Polo. Dalle 10.45 alle 12 il traffico da viale Colombo diretto al Poetto sarà deviato in via San Benedetto e via Salieri. Chi arriva da via Fiume dovrà svoltare in via Norvegia, chi dalla 554 sarà deviato a Pitz’e Serra. Ancora da via Italia si dovrà svoltare in via Generale Dalla Chiesa e da via Marco Polo a Sa Funtanedda. (g. da.)

