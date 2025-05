Cambia la viabilità? «Inquadra un Qr code  e scopri le modifiche» 

Basterebbe inquadrare con un cellulare il qr code accanto all’ordinanza per conoscere in tempo reale le modifiche alla viabilità e divieti legati temporaneamente a cantieri stradali. L’idea (condivisa da tutti i consiglieri comunali di centrodestra) è di Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI a Palazzo Bacaredda. «L'introduzione del QR Code nella segnaletica di modifica della viabilità rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e comunicazione nel rapporto tra le istituzioni e i cittadini», spiega, «Questo strumento non solo migliorerà l'informazione riguardo ai lavori in corso, ma contribuirà anche a un maggior rispetto delle norme da parte dei cittadini, rendendo così la nostra comunità più sicura e informata. Inoltre potrebbe essere un valido strumento per avere sempre informazioni dettagliate non solo per le modifiche alla viabilità ma per tutti gli interventi sulle proprietà pubbliche. Non sarà necessario sostituire, una volta approvata, la cartellonistica relativa ai lavori ma sarà sufficiente stampare degli adesivi del qr code da applicare sulla stessa». ( ma. mad. )

