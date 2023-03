Cambia la viabilità in viale Bonaria, un tratto riservato solo a bus e taxi 

Scattati da ieri i nuovi divieti in viale Bonaria, nel tratto tra via della Stazione Vecchia e via XX Settembre dove è stata istituita la corsia riservata per mezzi pubblici e taxi in entrambe le direzioni di marcia.

Cosa cambia

Ciò significa che le auto che da viale Diaz si immettono in via della Stazione Vecchia hanno adesso l’obbligo di svolta a destra in viale Bonaria e non possono dunque più raggiungere da lì viale Regina Margherita o via Roma. E anche chi arriva da via Sonnino non può più svoltare a destra ma dovrà andare dritto.

L’ordinanza in particolare prevede che a semaforo spento o lampeggiante i veicoli che percorrono la corsia riservata hanno la precedenza rispetto a quelli che arrivano da via Sonnino e da via XX Settembre. E ancora: nel tratto preferenziale possono passare soltanto veicoli diretti alle autorimesse private che devono però esporre la carta di circolazione comprovante la residenza oppure il titolo che dimostri l’uso dell'autorimessa.

Ovviamente la mini rivoluzione del traffico ha istituito la direzione obbligatoria a destra nella via della Stazione Vecchia all'intersezione con il viale Bonaria e la direzione obbligatoria diritto nella semi carreggiata destra di via Sonnino (sempre all'intersezione con viale Bonaria) eccetto che per i taxi. Mentre i mezzi che percorrono la preferenziale in direzione viale Cimitero dovranno fermarsi e dare la precedenza (STOP) all'intersezione con via della Stazione Vecchia. Le modifiche – scattate per consentire i lavori in via Roma – resteranno in vigore sino a nuove indicazioni.