Cambia la viabilità in via Sant’Olimpia 

Rivoluzione della viabilità in centro a Selargius per due giorni, oggi e domani. Divieti e inversioni concentrati in via Sant’Olimpia e nella zona intorno, pianificati per consentire all'impresa incaricata da Abbanoa di sistemare l'incrocio con via Roma dopo gli scavi legati al cantiere di riqualificazione della rete idrica principale della città.

Oggi, dalle 14 alle 20, e domani dalle 8 alle 14, stop al traffico in via Sant'Olimpia - nel tratto fra le vie Marsala e Roma - inversione del senso unico di circolazione fra via Marsala e Crimea, obbligo di svolta a destra per il traffico in uscita da via Putzu, a sinistra per chi arriva da via Marsala. Un ulteriore step del cantiere che dovrebbe concludersi entro fine anno. L'obiettivo è ottimizzare lo schema idrico cittadino e ridurre la dispersione idrica che a Selargius ha portato a un risparmio complessivo di oltre 90 litri al secondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA