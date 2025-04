Cambia la sistemazione dei nuovi alberi nei giardini 

Prosegue soprattutto a Quartello la piantumazione di nuovi alberi per il progetto di riforestazione urbana del Comune. Era previsto di sistemare le piante anche al centro del polmone verde più grande della città I Giardini di via Fiume, ma si sarebbe limitata la fruizione delle famiglie, così anche su suggerimento del comitato spontaneo di Quartello si è deciso di concentrare la sistemazione delle piante nel perimetro più esterno.

«Abbiamo notato l’avvio della piantumazione di nuovi alberi anche nel parco urbano I Giardini di via Fiume, in particolare nella parte centrale del prato principale in via Austria 2», spiegano la presidente e la vice presidente del Comitato, Marina Lattanzi e Leslya Pavlova: «Quest’area, da decenni, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per famiglie, bambini e ragazzi, che la utilizzano quotidianamente per attività motorie, svago e gioco all’aperto, dal calcetto ad altri sport. La piantumazione di alberi nel cuore del prato avrebbe comportato la perdita dell’unico spazio verde ampio, pianeggiante e liberamente fruibile del quartiere».

Per questo motivo, «accogliamo con piacere la soluzione di spostare la sistemazione dei nuovi alberi verso le aree marginali in questa zona del parco, soprattutto nei punti in cui in passato sono stati rimossi alberi malati, e ringraziamo il Comune». (g. da.)

