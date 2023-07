Fiducia con 193 sì e 93 no alla Camera per il decreto omnibus sulla Pubblica amministrazione: tra le misure, l'allargamento delle maglie della legge Bossi-Fini, l’istituzione dei commissari per la vendita della carne dei cinghiali, l'esenzione Iva per piscine e palestre, la cabina di regia per le dismissioni di immobili pubblici, l'assunzione di quasi duemila funzionari al ministero della Giustizia.