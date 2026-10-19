Cambia il traffico, passa il nuovo Piano 

Nuovo assetto della circolazione attorno ai ponti di San Pietro e Sant’Antonio e maggiore utilizzo di quello in via Manzoni, per alleggerire il peso nel centro storico di Sestu. Sono le principali novità del nuovo Piano urbano del traffico approvato dal Consiglio, che si affianca a quello della mobilità sostenibile. «Il Put razionalizza i flussi di traffico partendo dalla viabilità esistente per fluidificarlo: significa meno inquinamento in quanto si limita l'effetto fermata e ripartenza. Inoltre, si migliora la sicurezza per tutti: pedoni, biciclette e veicoli a motore», spiega l’assessore alla Viabilità, Urbanistica e Traffico, Massimiliano Bullita, che aggiunge: «Tutto è partito da una profonda analisi dei flussi, con particolare attenzione alle strade tra ponte Sant'Antonio, via Giulio Cesare, ponte San Pietro e via Scipione, in cui in certi orari si registrano code».

Gli obiettivi

Il Piano prevede di riorganizzare l’asse in un circuito a senso unico per il traffico ordinario e mantenere il doppio senso per il trasporto pubblico sul ponte Sant’Antonio, con una corsia preferenziale in discesa. Punta anche a utilizzare di più il ponte in via Manzoni. «La soluzione individuata è l’inversione di marcia delle due viabilità con i ponti a senso unico, per innescare una circolazione rotatoria», spiega Bullita: «Questa modifica consente di limitare i punti di conflitto, cioè quelli in cui si incrociano le traiettorie dei veicoli. Dovremo cambiare le abitudini, quindi ci sarà una campagna informativa prima dell’entrata in vigore».

L’opposizione

Sulla redistribuzione del traffico si sono concentrate le perplessità della minoranza, che si è astenuta. Michela Mura ha contestato il ritardo nell’attuazione delle misure del Pums, approvato nel 2021: «Se in questi cinque anni si fosse iniziato, oggi l'emergenza traffico sarebbe diversa e magari potremmo fare più che invertire i sensi di marcia», ha detto la leader del Pd. Cinzia Manunza, di Avs, ha espresso dubbi sull’inversione dei sensi di marcia in via Scipione e Giulio Cesare e sul nuovo senso unico sul ponte San Pietro: «Creiamo una viabilità più scorrevole o rischiamo di spostare il problema, concentrando il traffico sempre sulle stesse strade e aggravando situazioni già critiche?», ha chiesto la consigliera. Valentina Meloni ha criticato la pianificazione complessiva della mobilità, richiamando le misure del Pums inattuate: «Avremmo potuto avere un Put di più ampio respiro, che avrebbe consentito di avviare un ragionamento su progettazione e fondi», ha affermato la pentastellata: «Quel Pums chiuso nel cassetto lo abbiamo, quindi usiamolo».

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