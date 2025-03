Cambia il traffico in viale Poetto 

Da oggi e sino a giovedì 3, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 12.30 in viale Poetto, nel tratto tra viale Campioni D'Italia 1969-1970 e Marina Piccola, cambia la viabilità: su entrambi i sensi di marcia, infatti, il viale sarà provvisoriamente interessato da modifiche alla circolazione veicolare a causa di lavori sul verde urbano.

Le modifiche

In particolare, secondo quanto stabilito dall'ordinanza dirigenziale del servizio Viabilità numero 773/2025, sono previste diverse misure alle quali gli automobilisti si devono attenere: per effetto della riduzione della carreggiata, condizione necessaria per assicurare lo svolgimento dei lavori, è istituto il divieto assoluto di sorpasso, mentre il limite di velocità scende da 50 a 30 chilometri all’ora.

I lavori

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di cura e manutenzione del verde urbano da parte della ditta lungo tutto lo spartitraffico.

I tempi

I divieti, come detto, scatteranno questa mattina e dureranno fino a giovedì (compreso) ma limitatamente alle ore della mattina (tra le 9 e le 12.30) per evitare un ulteriore appesantimento del traffico negli orari di ingresso delle scuole e di apertura degli uffici e per consentire alla ditta che deve effettuare i lavori di intervenire sul verde. Da venerdì 4, infine, la circolazione veicolare tornerà alla normalità.

