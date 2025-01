Cambia il progetto, nuovi lavori nell’ex mercato civico 

Ripartiranno a breve i lavori per la ristrutturazione e trasformazione dell’ex mercato civico in sala polifunzionale (residenza artistica e sala convegni).

La ragione della fermata temporanea sarebbe riconducibile a una variante progettuale voluta dall’amministrazione comunale e che ha dovuto affrontare l’iter burocratico previsto dalla normativa. I lavori fermi nella centralissima Via Piave, avevano determinato qualche preoccupazione da parte di chi non vorrebbe vedere nell’opera in costruzione, un’incompiuta. «Abbiamo voluto una variante progettuale che ha dovuto fare l'iter autorizzatorio come previsto dalle norme - ha detto il sindaco Ignazio Locci - la modifica ha interessato i materiali del rivestimento delle facciate e i colori. Abbiamo scelto una soluzione costruttiva migliorativa e colori più appropriati al contesto urbano di riferimento. Passate ormai le feste, i lavori riprenderanno a breve. Non c’è nessun mistero. Anzi posso tranquillizzare tutti annunciando che la nostra amministrazione ha voluto l'opera che è strategica per la città e la inaugureremo noi, senza alcun dubbio». Chiusa la conferenza di servizi e approvata la determina che sancisce la variante apportata, la ripresa dei lavori è imminente.

