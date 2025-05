Cambi di casacca, scontro Torru-Sarritzu 

Gli ultimi cambi di casacca in Consiglio innescano la polemica politica nel centrodestra quartese. A scatenare critiche e discussioni è stato uno dei punti all’ordine del giorno dell’ultima riunione dell’assemblea civica in Municipio: la pratica sulla nuova composizione dell’Aula alla luce delle modifiche nei gruppi consiliari. Una semplice presa d’atto che però ha fatto emergere il malcontento di FdI che alla fine non ha partecipato al voto.

«Ho l’impressione che in quest’Aula, soprattutto nella parte dell’opposizione, ci siano colleghi che stanno superando i limiti della decenza», il commento di Lucio Torru, esponente di FdI. «Questo non è fare politica ma interessi strettamente personali, anche io sono passato da un partito a un altro però l’ho fatto con ragioni specifiche e senza farmi condizionare dall’alto». Torru ha poi parlato di «confusione e disagi creati nel centrodestra a un anno dalle elezioni», riferendosi principalmente al passaggio di Martino Sarritzu dall’Udc a Sardegna 20Venti: «Decida una volta per tutte da che parte stare».

Qualche minuto di bagarre, poi il sì alla pratica senza i voti di FdI. «I motivi della mia scelta politica li ho spiegati in Consiglio quando ho annunciato il cambio di partito e di gruppo», precisa Sarritzu all’indomani della polemica. «Decisione di certo non dettata da interessi personali come il consigliere ha provocatoriamente detto in Aula. Per il resto, ribadisco, continuerò a lavorare per il bene della città come ho sempre fatto».

