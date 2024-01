«Cambas de linna? Maschera storica» 

«La maschera “Cambas de linna” è un patrimonio di tutti i guspinesi. Sarebbe auspicabile che la Regione la dichiarasse storica: ne deriverebbero dei finanziamenti». Parola di Sergio Montis, storico di Guspini in possesso di un archivio che comprende oltre 20 mila fotografie e centinaia di documenti autografi d’epoca. Negli anni ’90 la Pro Loco del paese decise di adottare la maschera tradizionale e presentò un progetto per il riconoscimento che non andò a buon fine. Nel corso del tempo la ricerca di Montis è stata ripresa e fatta propria dalla Pro Loco locale riscuotendo interesse e curiosità fra i tanti lettori e residenti, giornali e televisioni.

Contrapposizioni

La documentazione fornita dallo storico guspinese non ha però sortito effetto: ancora oggi sussistono contrapposizioni fra gruppi che si contendono gli studi ma nessuno ha ancora redatto un progetto da presentare all’assessorato alla Cultura regionale. La ricostruzione storica suscita ironia perché per imparare a andare sui trampoli i personaggi rimediarono parecchie contusioni e in qualche caso ricorsero alle cure dei medici per fratture.

I pionieri: Sanna e Loi

«La nascita della maschera – racconta Montis – avvenne nel 1948, fra giovani pastori. Il primo tentativo lo attua Vincenzo Sanna che, dopo pochi passi, cade rovinosamente sullo sterrato, procurandosi diverse contusioni ed escoriazioni. Il secondo tentativo viene messo in essere da Pierino Loi che, facendo tesoro di quanto successo all'amico si tenne in equilibrio lungo le gronde del casolare e ne percorse il perimetro. Per scendere dai trampoli, si lasciò cadere sul letamaio, limitando i danni. Prova oggi, prova domani, i due amici diventano dei provetti trampolieri e, dopo essersi anneriti il viso con la fuliggine per non essere riconosciuti, parteciparono alle sfilate del carnevale negli anni successivi. A Sanna e Loi si unì poi Dario Serpi».

Il primo ingaggio

Le maschere riscossero un tale successo che il Pci locale li ingaggiò, pagando loro il corrispettivo di 10 giorni lavorativi, per sponsorizzare la “Festa dell’Unità” per alcuni anni».

Curiosi aneddoti si tramandano sulle esibizioni dei tre: «Avrebbero dovuto sfilare vestiti – racconta Montis – indossando abiti di colore rispettivamente di verde, bianco e rosso a formare la bandiera italiana. Non se ne fece niente perché uno dei tre non aveva i soldi per l'acquisto della stoffa necessaria e del relativo confezionamento».

I decenni di silenzio

Nel 1952 i tre interruppero le esibizioni. Per diversi decenni la maschera “Cambas de linna” venne inghiottita dall’oblio, fino al ritorno negli anni ‘80. Dei tre trampolieri originari è ancora in vita Vincenzo Sanna, pensionato emigrato in Svizzera per diversi decenni.

