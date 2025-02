Cambas de linna e maschere in festa per Carnevalinas 

Saranno le mascherine dei più piccoli ad aprire domani la grande festa del Carnevale di Guspini, manifestazione giunta ormai alla trentatreesima edizione, che si concluderà l’8 marzo con la parata per le vie del centro trasmessa in diretta su Videolina. «L’auspicio è che sia un’occasione per valorizzare le nostre tradizioni ma anche per portare tanta gioia nella nostra cittadina. Speriamo possa essere un’edizione da record, dopo il buonissimo risultato dell’anno scorso non possiamo che aspettarci una riconferma», dice il presidente della Pro Loco Nicola Serpi che insieme al Comune e ai rappresentanti delle associazioni coinvolte ha definito nei giorni scorsi il percorso del corteo. Ruolo da protagonista, anche quest’anno, spetterà agli splendidi Cambas de linna, i trampolieri nati dalla fantasia di due giovanissimi guspinesi tra la fine degli anni Quaranta e gli inizi degli anni Cinquanta e diventati col tempo la maschera per eccellenza del centro ai piedi del Linas.

Il percorso

Dopo il raduno di domani in piazza XX Settembre con il Carnevale dei bambini e la festa Su Martis de Co (sempre nella piazza centrale del paese in calendario per il 4 marzo alle 18), l’8 marzo ci sarà la grande parata Carnevalinas, appuntamento finale per una chiusura col botto. Si parte alle 15 da via Anna Frank, uscita in viale di Vittorio, per proseguire in via Gramsci, piazza XX Settembre, via Santa Maria, viale della Libertà, via Cagliari, via Sassari, via Matteotti, via Zeppara, via Roma, viale di Vittorio, via Togliatti e chiudere in piazza Togliatti per il grande finale. Quando tutte le mascherine avranno raggiunto la piazza ci sarà spazio per la premiazione del carro vincitore (sono attesi gruppi da tutto il territorio), il rogo del Gambetta e la musica affidata a dj Roby Fenu e a Rossella Duville.

