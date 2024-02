Cambas de linna, arriva il Carnevale 

All’inizio ufficiale del Carnevale mancano pochi giorni, ma ormai l’atmosfera carnevalesca sta invaso il paese. Tutti i sarti e gli artigiani stanno confezionando gli abiti che i gruppi hanno scelto come slogan dei rispettivi carri. Nei negozi le stoffe sono ormai esaurite, un gran daffare che ha portato un giro economico considerevole fra i tanti esercizi commerciali interessati. Nei negozi di dolciumi la prenotazione di antiche varietà di dolci locali sta facendo incetta di prenotazioni per zeppole, ravioli vuoti “de bentu” e di quelli riempiti con sanguinaccio.

Nel paese il carnevale è sentito e partecipato. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco con partecipazione della Regione ha promosso l’evento. È prevista la partecipazione di Giuseppe Nonnis e Radio Super Saund, Dj Ross e Roberto Fenu. Il presidente della Pro loco Antonio Serpi ha organizzato, con un ampio programma, 10 giorni di attività carnevalesche: «Le manifestazioni saranno dal 8-17 febbraio . Giovedì 8 febbraio: carnevale dei bambini, alle 16 in Piazza XX Settembre. Martedì13 febbraio: sfilata carri allegorici e Cambas de Linna alle ore 17 Piazza Oristano. Alle 22 in piazza Togliatti Guest Star. Sabato17 febbraio: Carnevalinas, la sfilata interprovinciale di carri allegorici, alle 16 in Via Anna Frank. Chiusura con il rogo del 'Gambetta'».

Anche il Vides ha organizzato l’intrattenimento mascherato. «L’intrattenimento – dice Luigi Serra presidente del dell’associazione del Terzo Settore - si svolgerà nella sede del Centro Educativo Vides in via Palermo, in località Su Ziru. Venerdì 9 febbraio dalle 17 la Festa di carnevale con pentolaccia. Lunedi 12 dalle 17 tombola in maschera. La partecipazione è gratuita».

RIPRODUZIONE RISERVATA