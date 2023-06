Camba nel mirino del Villasimius Ferreli al Tortolì 

Si attende il primo luglio per poter mettere nero su bianco ma il mercato dei dilettanti è già partito. Ancora a rilento in Serie D con le cinque società sarde che stanno soprattutto organizzando raduni per infoltire i rispettivi reparti fuori quota. Il Budoni, fresco di promozione, dovrebbe ripartire dal tecnico Raffaele Cerbone e si spera anche dal bomber Giuseppe Meloni. Il cellulare dell’attaccante non smette di squillare. Per lui sono già numerose le richieste ma al momento vuole godersi la promozione e valutare il proprio futuro tra qualche settimana. La Costa Orientale Sarda dovrebbe confermare diversi giocatori, tra questi Andrea Demontis e Sergio Nurchi.

In Eccellenza, il Villasimius corteggia l’attaccante della Ferrini Cagliari, Lorenzo Camba. Sul mirino anche Riccardo Arangino, classe 2005, la scorsa stagione al Lanusei ed ex Monastir. Nella panchina della squadra del Sarrabus, neopromossa, c’è Nicola Manunza, subentrato ad Antonio Prastaro (passato alla Tharros). L’attaccante Mattia Caddeo, nonostante le numerose richieste (Tempio ed altre società), dovrebbe restare a Ghilarza. La società giallorossa vuole blindare anche Matteo Vinci e Andrea Corda. L’Ossese sta trattando il difensore straniero Zazas.

In Promozione, il Tortolì ha ingaggiato il difensore Christian Ferreli, ex Baunese. Lo Stintino di Giampiero Loriga ha raggiunto l’accordo con l’attaccante Emanuele Fini, classe 2000, la scorsa stagione al Li Punti in Eccellenza. Un nuovo attaccante anche per l’Usinese: si tratta di Stefano Serra, classe 1998, che ha maturato esperienza con Latte Dolce, Stintino, Calangianus, Campanedda e Badesi. Sempre nel reparto offensivo è stato confermato il bomber Domenico Saba. L’attaccante Mattia Muggianu passa dal Barisardo al Terralba. Il Castiadas, che sogna il ripescaggio in Eccellenza ha trovato l'intesa con Matteo Cardia, la scorsa stagione al Selargius. In precedenza erano arrivati dal Sant'Elena, Claudio Mura e Christian Ruggeri.

Il difensore centrale Gabriele Pancotto non farà parte del Selargius nella prossima stagione. Piace ad Arbus (in vantaggio), Jerzu e Carloforte. Il centrocampista Alessandro Lai, ex Cagliari, la scorsa stagione a Villanovatulo, piace a Senorbì, Arixi, Frassinetti e Ussana. Daniel Carboni e Giuseppe Zunnui restano alla guida della Jupiter.

