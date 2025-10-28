Camarda sbaglia, Anguissa no: il Napoli vola 

Lecce 0

Napoli 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (32' st Maleh), Ramadani, Berisha (32' Pierret); Pierotti (1' st Morente), Camarda (25' st Stulic), Banda (20' st N'Dri). In panchina Früchtl, Samooja, Kouassi, Ndaba, Kaba, Siebert, Sala, Helgason, Kovac. Allenatore Di Francesco.

Napoli (4-3-3) : Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera (16' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (40' st Gutierrez); Politano (16' st McTominay), Lucca (16' st Hojlund), Lang (3' st Neres). In panchina Contini, Ferrante, Beukema, Rrahmani, Marianucci, Mazzocchi, Vergara, Ambrosino. Allenatore Conte.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Rete : nel st 24' Anguissa.

Lecce. Il Napoli ringrazia la testa di Anguissa e le mani di Milinkovic-Savic. Finisce 0-1 al Via del Mare contro il Lecce che, sconfitta a parte, esce a testa alta dalla sfida contro i partenopei. Agli uomini di Conte basta il gol del centrocampista camerunese per ottenere la vittoria, ritrovare il successo in trasferta e conservare la testa della classifica, almeno per una notte in solitaria in attesa di Roma-Parma oggi. Partenopei che ringraziano anche Milinkovic-Savic, capace di neutralizzare un rigore a Camarda quando si era ancora con il risultato bloccato.

Nella ripresa l’episodio che potrebbe cambiare il match in favore del Lecce. L'arbitro Collu viene richiamato al Var per un tocco di mano di Juan Jesus su colpo di testa di Gaspar. Rigore per il Lecce (56'). Dal dischetto Camarda, Milinkovic-Savic ipnotizza il giovane attaccante del Lecce, che calcia alla sua sinistra e trova la parata in tuffo del portiere ospite.

Sventato il pericolo, Conte cerca di cambiare l'inerzia della gara e getta nella mischia l'artiglieria pesante: dentro Hojlund, Spinazzola e McTominay, escono Lucca, Olivera e Politano. Risponde la sponda giallorossa con l'ingresso di N'Dri per Banda. Corre il 69' e il Napoli passa. Punizione mancina di Neres dal vertice destro dell'area, Anguissa svetta di testa e con la deviazione di Gaspar insacca in rete alle spalle di Falcone.

Vince, dunque, il Napoli grazie alla testa di Anguissa, il Lecce si morde le mani per il rigore fallito da Camarda.

