Camarda, prorogato il mandato 

Dal 5 luglio il suo mandato è ufficialmente ormai scaduto. Al suo posto era attesa la nomina da parte della giunta regionale del nuovo commissario liquidatore, con il nome di Giuseppe Carta, dirigente scolastico e giudice onorario del Tribunale di Nuoro, che pareva ormai cosa fatta. Ma la commissaria liquidatrice Claudia Camarda del consorzio per la pubblica Lettura Sebastiano Satta, ha ottenuto una proroga di 45 giorni al suo mandato.

Il via libera da parte degli uffici per garantire la gestione dell’ordinario dell’ente ed evitare, con l’arrivo anche del periodo estivo, la paralisi totale di tutte le attività. La Camarda, nominata dalla giunta Solinas, ha il compito di traghettare la trasformazione del Consorzio in Fondazione, pochi giorni prima della scadenza ha avviato una procedura amministrativa dando mandato ad un legale, di verificare le pretese economiche le il Consorzio stesso, in forza dello statuto, vanta da due dei suoi principali soci, il Comune di Nuoro e la Provincia che avevano a partire dal 2015, tagliato in fondi senza modificare lo statuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA