Francia U21 1

Italia U21 2

Francia U21 (4-3-3) : Patouillet; Koudou, Gadou, Belocian, Diawara; Coulibaly, Ugochukwu, Danois (20' st Atangana); Versini (20’ st E. Mbappé), Gomis, Bahoya (20' st Ngora). Ct Baticle.

Italia U21 (4-3-3) : Palmisani; Mane (41' st Kouadio), Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci (17' st Faticanti), Dagasso (31' st Berti), Lipani (41' st Zeroli); Cacciamani (17' st Inacio), Camarda (17' st Ekhator), Fini (26' st Cherubini). Ct Baldini.

Arbitro : De Burgo Bengoechea (Spa).

Reti : 9' st Camarda (I), 16' st Versini (F), 23' st Lipani (I).

Laval. L'Italia Under 21 conquista una vittoria esterna per 2-1 contro la Francia, a Laval, nella prima delle due amichevoli degli azzurrini nel periodo di pausa per le Nazionali. I ragazzi di Silvio Baldini si impogono grazie ad un gol di Camarda al 9' della ripresa. Immediato il pari di Versini al 16', prima del gol partita di Lipani al 23'. L'Under 21 sarà impegnata lunedì a Livorno in amichevole con il Belgio.

Baldini soddisfatto

«Ho sempre detto che questo è un gruppo forte, ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore». Lo ha detto il tecnico dell'Under 21, Silvio Baldini, dopo la vittoria per 2-1 sulla Francia a Laval. «I ragazzi hanno messo la passione, sono stati squadra e sono stati molto intelligenti, quindi è ancora più bello vincere così. L'importante è non pensare agli avversari, altrimenti ne diventi preda. Bisogna sapere cosa fanno per farti male, ma quello che conta è la voglia di vincere, di combattere, di fare duelli capendo che si può anche perdere ma bisogna provarci, senza inganni e con coraggio», ha proseguito Baldini, che ha riservato un abbraccio speciale a Camarda, autore del primo gol. «Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica né tecnica. È un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile, è del 2008. È nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono e il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo e non per convenienza».