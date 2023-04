Cama e via Lepanto, tempi stretti 

Sugli alloggi popolari la strada è in salita. «La maggior parte degli appartamenti non possiede i requisiti minimi di metratura - ha spiegato Deriu - significherebbe “accollarsi” i costi di adeguamento».

«La documentazione è carente, cosa si è fatto in questi dieci mesi? - ha tuonato Maria Obinu - Non abbiamo neppure un regolamento sull’housing sociale. La nostra proposta è di valutare anche altre due opzioni: l’edilizia residenziale pubblica e la sistemazione delle famiglie rom». Secondo i componenti di minoranza, l’ex hotel potrebbe essere impiegato per risolvere l’annosa emergenza della comunità attualmente ospitata nel rudere di via Rockefeller.

All’attenzione della commissione, alla riunione hanno preso parte l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, il dirigente Giuseppe Pinna, e i consiglieri Gianfranco Porcu (Psd’Az), Paolo Angioi (Udc), Efisio Sanna, Francesca Marchi e Umberto Marcoli (Oristano Più) e Maria Obinu (Pd), l’avvocata dell’Ente Gianna Caccavale, il futuro dell’ex hotel di via Vittorio Veneto, edificio abusivo sul quale pende un ordine di demolizione della Procura generale di Cagliari. «Lo stabile, che vale 4 milioni di euro, può essere acquisito gratuitamente dal Comune a fronte di un comprovato interesse pubblico», ha spiegato l’assessore Cuccu. L’ipotesi è quella di destinare i 42 appartamenti ad Housing sociale, con l’incognita delle otto famiglie che avevano acquistato casa e già vi abitano, ma che oggi non hanno alcun diritto sull’immobile. La proposta di delibera è passata con i soli voti della maggioranza, critica l’opposizione.

«No al piano attuativo presentato da Torre sgr per la realizzazione di 45 appartamenti da destinare ad housing sociale nel quartiere Sant’Efisio». Cambio di rotta in maggioranza sul contestato progetto di via Lepanto, bloccato da 5 anni: la commissione Urbanistica ha espresso parere negativo sulla proposta di deliberazione che domani, dopo vari tentennamenti, approderà in Consiglio comunale assieme ad un altro tema spinoso, il destino dell’ex hotel Cama.

Stabile abusivo

Il nodo giudiziario

Sulla vicenda Housing sociale in via Lepanto (la costruzione di due palazzine da 45 appartamenti) se finora il rischio di una bocciatura era legato alla contrarietà dell’Udc, ora è lo stesso presidente del parlamentino, Fulvio Deriu, ad esprimere dubbi. Non tanto sull’impatto che gli edifici avrebbero nel contesto urbano, quanto sul saldo negativo tra densità di popolazione e stalli per la sosta previsti. Le ragioni le racchiude in un documento in cui «suggerisce alla proponente il riposizionamento degli standard urbanistici da cedere».

«Essendo decorso oltre un anno dalla richiesta di pronunciamento sul piano attuativo - ha spiegato Gianna Caccavale - Torre ha presentato ricorso al Tar contro il silenzio dell’amministrazione». Tempi stretti, se si vuole evitare la nomina di un commissario ad acta. «Prendere una decisione è necessario - ha avvertito - la discrezionalità politica difficilmente può essere messa in dubbio da un giudice». Qualunque sia l’orientamento dell’assemblea, scongiurare nuovi ricorsi appare difficile, che si tratti di Torre o del comitato contrario al progetto.

