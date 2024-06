Calzona può già passare il turno se batte l’Ucraina 

Alla terza partecipazione (consecutiva) a una fase finale degli Europei, la Slovacchia potrebbe oggi festeggiare la seconda qualificazione agli ottavi di finale. A Dusseldorf (ore 15, Sky Sport), la squadra di Francesco Calzona, che all’esordio ha (con un pizzico di fortuna) sorpreso il Belgio si gioca il match point contro l’Ucraina in un match più equilibrato di quanto non dicano i risultati del primo turno. Lo 0-3 patito dalla formazione di Rebrov contro la Romania (in una gara in cui ha avuto il 66% del possesso palla) è bugiardo almeno quanto lo 0-1 sofferto dal Belgio contro gli slovacchi, graziati per due volte dal Var.

Il tecnico italiano sa di aver preparato bene il match, dopo la vittoria iniziale: «L’euforia è durata poche ore», assicura, «e poi tre punti non sono certo sufficienti per qualificarci: non c’è ancora ragione di festeggiare. Siamo concentrati sulla partita. La nostra forza è l’umiltà: dobbiamo dare il 110% se vogliamo accontentare i tifosi: vogliamo vederli felici come dopo la vittoria sul Belgio. È bello vederli così numerosi e speriamo che ci stiano vicini nei prossimi match», conclude Calzona che ha tutti gli uomini a disposizione.

Probabili formazioni

Slovacchia (4-3-3) : Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hanc- ko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz (Suslov), Boženík, Haraslín. Ct Calzona

Ucraina (4-2-3-1) : Trubin; Ko- noplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Brazhko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. Ct Rebov

Arbitro : M. Oliver (Ing)

