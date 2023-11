Calzolai, sarte, fabbri La lenta agonia dei piccoli artigiani 

Gli irriducibili della categoria ce l’hanno scritto chiaro in faccia che no, non sono intenzionati a rassegnarsi: «Senza di noi verrebbe cancellato un pezzo di storia». Lo dicono in coro, con assoluta convinzione. Eppure i numeri vanno nella direzione opposta: in Sardegna, in dieci anni, sono venuti a mancare oltre 8mila artigiani; trend - purtroppo - in continua crescita e che riguarda tutta l’Italia, costretta a fare a meno di 324mila e seicento rappresentanti del settore. Che comunque, nell’Isola, non è intenzionato a mollare.

I numeri

Il rischio estinzione è scritto nelle cifre spietate dell’Inps, che raccontano l’andamento degli imprenditori artigiani sul territorio nazionale, soffermandosi sulle varie regioni. C’è l’Abruzzo, in cima alla classifica, con un meno 24,3 per cento, seguito da Marche e Piemonte, ferme, rispettivamente su un meno 21,6 la prima e 21,4 la seconda. La Sardegna si piazza a metà, con una variazione in percentuale dal 2012 del 17,5. Che, detto con altri numeri, equivale a 8mila 384 artigiani spariti dal territorio regionale. Un campanello d’allarme che ha iniziato a suonare da un pezzo, tranne a Napoli, che quasi miracolosamente conserva un saldo positivo, seppur attestandosi a uno 0,2 per cento. Una piccola oasi felice su un tabellone di rapporti indirizzati verso il basso.

Categorie a rischio

La tendenza sembrerebbe consolidata, con un lungo elenco di categorie per le quali il destino, nero, sembra già scritto e dettato da un mancato ricambio generazionale, dall’avanzare della tecnologia che continua a prendere il sopravvento sulla manualità e dalle tasse che non hanno pietà su chi resiste a fatica.

Calzolai, orafi, impagliatori, ricamatrici, tappezzieri, vetrai, fabbri e falegnami. E ancora: pellettieri, sarti, riparatori di elettrodomestici. Tutte figure chiave ma in declino, che - stando alla tendenza - sembrano condannate a lasciare il vuoto sullo scacchiere.

La sfida

I superstiti stringono i denti e vanno avanti. Così capita, ad esempio, che a Cagliari ci sia una sarta, Maria Ausilia Saba, che a ottant’anni compiuti ha preparato il curriculum nel laboratorio dove porta instancabilmente avanti la sua arte. Lo stesso da cui ha lanciato un appello alle istituzioni, offrendosi di insegnare taglio e cucito alle nuove generazioni, proprio per non far morire il mestiere. Una crociata - quella per salvare gli antichi mestieri - condivisa dall’assessora regionale Ada Lai e che porta avanti con convinzione, perché «le attività artigianali raccontano il nostro passato e possono rappresentare una importante risorsa anche per il nostro futuro», dice con decisione.

Passato e futuro

Ci sono gli atti concreti a dare braccia alle parole dell’assessora al Lavoro e alla Formazione professionale: «Il turismo da solo non basta, è fondamentale scommettere sempre più su un’economia identitaria. Ripartiamo dagli antichi mestieri, che con una giusta formazione che tiene conto dei tempi può trasformarli nelle nuove professioni. Abbiamo per questo bandito 15 milioni per i primi corsi di formazione e a dicembre ne metteremo a disposizione altrettanti», anticipa. Un’iniezione di soldi su una categoria che forse potrebbe risollevarsi davvero. «Occorre una rivoluzione culturale, che metta basi solide da cui pensare al futuro partendo proprio dagli antichi mestieri che stanno morendo e a cui i numeri oggi non sorridono». Una scommessa ancora tutta da giocare e - si spera - da vincere.

