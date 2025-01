La magia, soprattutto per i più piccoli, si è rinnovata anche ieri mattina. Dalla Torre di Mariano si è calata la Befana (foto Chergia) regalando dolci e sorrisi in una piazza affollata. L’iniziativa è stata organizzata da Consulta giovani, Rotaract con la preziosa partecipazione dei vigili del fuoco di Oristano e la collaborazione della Pro Loco. Poco prima i vigili sono andati anche a far visita in Pediatria.