10 marzo 2026 alle 00:28

Calvisi, Sau, Deiana La direzione Asl ora è al completo 

La scelta è stata laboriosa, ma alla fine è arrivata. Il direttore generale della Asl, Francesco Trotta, ha nominato direttrice sanitaria Maria Antonietta (conosciuta da tutti come Antonella) Calvisi e direttore amministrativo Paolo Sau. Confermato, invece, il direttore dei Servizi socio sanitari, Luca Deiana.

Primario di Radiologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, Antonella Calvisi vanta un’esperienza pluriennale da direttrice di Senologia diagnostica dello stesso presidio per la quale ha organizzato l’attività in modo tale da consentire l'effettuazione di tutti gli esami diagnostici convenzionali e di 2º livello, di senologia interventistica.

Paolo Sau è responsabile del servizio Bilancio e gestione finanziaria dell’Areus. Laureato in Economia e commercio all’Università di Sassari, ha esperienza in materia di contabilità e bilanci, avendo ricoperto l’incarico di dirigente amministrativo sia nella Asl di Olbia sia nella stessa Asl di Nuoro. Una conferma, invece, quella di Luca Deiana alla direzione dei servizi Socio sanitari. Psicologo specialista in psicoterapia e psicologia della salute. È direttore di Psicologia aziendale, comunicazione e relazioni istituzionali nella Asl di Nuoro, professore a contratto di Organizzazione e management dei sistemi sanitari alla Sapienza di Roma.

