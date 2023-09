“Calvino 100” all’Orto botanico 

Ultimo appuntamento, domenica alle 17.45, dell’omaggio a Italo Calvino con lo spettacolo di circo contemporaneo “Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne”. Il tour per l’Italia a vocazione ambientalista promosso dalla Fondazione Cirko Vertigo. L’evento avrà luogo all’Orto Botanico che fu diretto fino al 1929 da Eva Mameli, madre di Italo Calvino, botanica e naturalista di fama. La data di conclusione del tour vuole essere un ulteriore omaggio a italo Calvino morto il 19 settembre del 1985.

«Il cuore dell’iniziativa sta nell’attivazione delle aree interne del nostro Paese, comunità invisibili che diventano protagoniste, luoghi lontani dai percorsi turistici, il cui valore viene spesso dimenticato e che rischiano di andare perdute», dichiara Paolo Stratta, direttore e presidente di Fondazione Cirko Vertigo.

Calvino 100, promuove lo sviluppo del territorio e della eco sostenibilità usando la cultura, lo spettacolo e l’arte del circo contemporaneo in modo quanto mai attuale. Un progetto all’insegna della rigenerazione territoriale, della tutela dell’ambiente e della biodiversità, attento alla promozione di quei luoghi, spesso lontani dalle mete turistiche e dall’offerta culturale, che in 22 tappe ha coinvolto l’intera penisola, dalla Sicilia al Piemonte per concludersi in Sardegna.

Gli artisti Emmanuel Caro, Sara Frediani, Rachele Grassi, Alessandro Campion e Carlos Rodrigo Parra Zavala raccontano con il linguaggio circense diverse sfumature, tradotte in gesti atletici e attitudini dei personaggi, che caratterizzano le principali visioni del mondo che troviamo negli scritti di Calvino. All’interno dello spettacolo prendono vita diversi riadattamenti della giocoleria in uno scenario che vuole richiamare l’ambivalenza tra cielo e terra, temi molto vividi tra le pagine di Calvino.

